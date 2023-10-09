В Краснодаре мужчина получил 1,5 года колонии за стрельбу по соседям из травмата

Преступление произошло 20 апреля в многоквартирном доме на улице Тепличной, 62/1 в поселке Калинино.

В ту ночь 36-летний местный житель после употребления алкогольных напитков вышел в подъезд и спустился на этаж ниже. Он начал дергать ручки входных дверей и нашел квартиру, где ее забыли запереть. Мужчина зашел в чужое жилье, где находились люди 26 и 66 лет.

Незваный гость достал травматический пистолет и начал задавать им вопросы про свою дочь, которой у него никогда не было. Мужчина хотел воспроизвести ситуацию, как в боевиках, поэтому он начал отсчитывать время в ожидании «правильного» ответа о его вымышленной дочери. Не получив ответ он начал стрелять по соседям, причинив им телесные повреждения.

Далее, ожидая «правдивый ответ» на свой вопрос, он предупредил о производстве выстрелов и стал производить отсчет, по окончании которого произвел не менее трех выстрелов в сторону потерпевших, причинив им телесные повреждения, которые относятся к средней тяжести вреда здоровью.

После этого злоумышленник вышел на общий балкон и открыл стрельбу. Позже его задержали сотрудники полиции и завели на него уголовное дело о хулиганстве и нанесении вреда здоровью средней тяжести.

Прикубанский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему 1,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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