Посетитель кафе устроил стрельбу и ранил троих человек в Краснодарском крае

Стрельба произошла в сентябре на одной из улиц Абинска.

В полицию поступило сообщение о том, что возле кафе в центре города мужчина устроил стрельбу. Полицейские прибыли на место и установили, что конфликт произошел между группой молодых людей и посетителем кафе. В результате мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в своих оппонентов, после чего уехал на машине.

Пострадали три человека в возрасте от 20 до 22 лет, им потребовалась медпомощь. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемого нашли в гостинице, где он снимал номер. Им оказался 41-летний. Из салона машины изъяли пистолет, из которого, предположительно, стрелял подозреваемый. При этом у мужчины есть разрешение на ношение травматического оружия.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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