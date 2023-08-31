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Мужчина расстрелял прохожего из травматического пистолета в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-rasstrelyal-prohozhego-iz-travmaticheskogo-pistoleta-v-armavire
Мужчина расстрелял прохожего из травматического пистолета в Армавире
Фото t.me/armavir_23_mvd

Местный житель обратился в полицию Армавира с заявлением о том, что незнакомый мужчина несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета.

Прибыв на место, полицейские установили, что между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры один из них открыл стрельбу из травматического пистолета.

Медицинская экспертиза зафиксировала у пострадавшего огнестрельные раны плеча, живота и поясницы. Установлено, что его здоровью был нанесен вред средней тяжести.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру.

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