В Новороссийске неадекватный мужчина ходил по улице с похожим на пистолет предметом

Инцидент произошел днем 28 августа около остановки на улице Советов в городе-герое.

На видеозаписи от очевидцев запечатлен мужчина, который ходит по улице с предметом, похожим на пистолет. При этом мужчина вел себя странно: плохо стоял на ногах и размахивал «оружием».

«Сообщений и заявлений в дежурную часть УМВД России по городу Новороссийску по данному факту не поступало. Однако по выявленной информации в сети интернет назначено проведение проверки. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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