Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новороссийске неадекватный мужчина ходил по улице с похожим на пистолет предметом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-neadekvatnyj-muzhchina-hodil-po-ulitse-s-pohozhim-na-pistolet-predmetom
В Новороссийске неадекватный мужчина ходил по улице с похожим на пистолет предметом
Фото t.me/novosti_novoross

Инцидент произошел днем 28 августа около остановки на улице Советов в городе-герое.

На видеозаписи от очевидцев запечатлен мужчина, который ходит по улице с предметом, похожим на пистолет. При этом мужчина вел себя странно: плохо стоял на ногах и размахивал «оружием».

«Сообщений и заявлений в дежурную часть УМВД России по городу Новороссийску по данному факту не поступало. Однако по выявленной информации в сети интернет назначено проведение проверки. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность мужчины», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

Читайте также: неадекватный мужчина с ножом бегал по дороге и бросался на людей и машины в Краснодаре.

Статьи
7 врагов здоровой печени: как уменьшить риск цирроза
7 врагов здоровой печени: как уменьшить риск цирроза
Апельсины: чем полезны и кому нельзя
Апельсины: чем полезны и кому нельзя
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 августа
Как быстро избавиться от синяка
Как быстро избавиться от синяка
Легенда поп-музыки: правда, мифы и теории о Майкле Джексоне
Легенда поп-музыки: правда, мифы и теории о Майкле Джексоне
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях