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Неадекватный мужчина с ножом бегал по дороге и бросался на людей и машины в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neadekvatnyj-muzhchina-s-nozhom-begal-po-doroge-i-brosalsya-na-lyudej-i-mashiny-v-krasnodare
Фото t.me/ohrana_neva

Инцидент произошел 20 августа в поселке Лазурном.

В полицию Краснодара поступило сообщение от сотрудников одного из магазинов о том, что мужчина в неадекватном состоянии бегает на улице с ножом и нападает на людей. Очевидцы вызвали на место сотрудников частного охранного предприятия.

«Полураздетый парень с ножом явно в нестабильном и нетрезвом состоянии бросался на людей и пытался нанести раны маленькой девочке. Оперативно прибывшим по сигналу тревоги охранникам пришлось применить спецсредства и навыки борьбы», — сообщает Telegram-канал «Нева Охрана».

Сотрудники ЧОП задержали мужчину и передали патрульным.

«Установлено, что местный житель находился в сильнейшем алкогольном опьянении. Он порезал ножом колеса автомобиля марки BMW и набросился на проезжающий автобус. Кухонный нож был изъят. Никто от действий мужчины не пострадал», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По факту произошедшего в полиции проводят проверку.

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