Неадекватный мужчина бросал кирпичи в машины и висел на проводах над дорогой в Краснодаре

Инцидент произошел днем 18 августа на пересечении улиц Ковалева и Яна Полуяна.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На кадрах видно, что мужчина забрался на дорожный знак, затем повис на проводе над дорогой, при этом он исполнял упражнения. Движение перекрыли. На место прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Мужчина какое-то время висел на проводе, а затем упал на дорогу.

Сотрудники полиции установили, что гражданин с крыши одного из гаражных кооперативов кидал кирпичи в проезжающие автомобили и повредил Audi A6. После этого нарушитель забрался на дорожный знак и повис на проводах. После того, как мужчина спрыгнул, его задержали сотрудники полиции. На место прибыла бригада медиков и сотрудники МЧС. Мужчину доставили в медучреждение для дальнейшего обследования. Нарушителем оказался 38-летний житель станицы Ленинградской. Он пояснил, что на поступок его толкнул конфликт с матерью, и таким поведением он хотел привлечь к себе ее внимание, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По данному факту в полиции проводится проверка.

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