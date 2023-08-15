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Двоих хулиганов, которые домогались девушек в общежитии КубГУ, задержали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoih-huliganov-kotorye-domogalis-devushek-v-obshhezhitii-kubgu-zaderzhali-v-krasnodare
Двоих хулиганов, которые домогались девушек в общежитии КубГУ, задержали в Краснодаре
Фото t.me/mvd_23

Сотрудники полиции задержали двух местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которые шумели и вели себя агрессивно на территории общежития Кубанского Государственного университета.

По словам парне, они хотели познакомиться с девушками. В отношении нарушителей общественного порядка составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

В настоящее время принимаются необходимые меры по задержанию третьего участника конфликта, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел еще в ночь на 4 августа. На территорию второго общежития Кубанского госуниверситета проникли пятеро пьяных парней. По среди ночи они вламывались в комнаты и приставали к девушкам. Незваные гости ходили по коридорам, шумели и громко нецензурно выражались. Один из студентов не испугался пьяную компанию и сделал им замечание. Однако из дебоширов достал нож и начал угрожать ему расправой.

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