Двоих хулиганов, которые домогались девушек в общежитии КубГУ, задержали в Краснодаре

Сотрудники полиции задержали двух местных жителей в возрасте 18 и 19 лет, которые шумели и вели себя агрессивно на территории общежития Кубанского Государственного университета.

По словам парне, они хотели познакомиться с девушками. В отношении нарушителей общественного порядка составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

В настоящее время принимаются необходимые меры по задержанию третьего участника конфликта, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел еще в ночь на 4 августа. На территорию второго общежития Кубанского госуниверситета проникли пятеро пьяных парней. По среди ночи они вламывались в комнаты и приставали к девушкам. Незваные гости ходили по коридорам, шумели и громко нецензурно выражались. Один из студентов не испугался пьяную компанию и сделал им замечание. Однако из дебоширов достал нож и начал угрожать ему расправой.