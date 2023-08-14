Приставали к девушкам и угрожали ножом: в общежитие КубГУ ночью вломилась пьяная компания

Инцидент произошел еще в ночь на 4 августа, но о нем стало известно только на днях.

В Студенческом совете Краснодарского края рассказали, что на территорию второго общежития Кубанского госуниверситета проникли пятеро пьяных парней. По среди ночи они вламывались в комнаты и приставали к девушкам. Незваные гости ходили по коридорам, шумели и громко нецензурно выражались.

Один из студентов не испугался пьяную компанию и сделал им замечание. Однако из дебоширов достал нож и начал угрожать ему расправой. Угрозы поступали и в адрес девушек. Хулиганы ходили по общежитию КубГУ около часа, а затем покинули его через главный вход.

После этого инцидента студенты и подростки, находящиеся в студенческом городке, оказались очень напуганы, они переживают за свою безопасность. Информация о незаконном проникновении посторонних в общежитие на улице Димитрова и их действиях поступила в отдел полиции Карасунского округа.

«В ходе проверки полицейские установили личности троих злоумышленников. В настоящее время принимаются необходимые меры для их задержания», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

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