В Кореновске задержали хулиганов, кидавших петарды под ноги пенсионеру

Накануне в соцсетях появились видеоролики, на которых компания молодых людей грубо нарушала общественный порядок.

Сначала они катали девушку на капоте в пешеходной зоне в центре Кореновска. После этого кинули петарду под ноги пожилому мужчине, который гулял с собакой.

Полицейские установили личности хулиганов и задержали их. Ими оказались местные жители 18 и 19 лет. На водителя автомобиля составили три административных протокола. На парня, кидавшегося петардами в людей, составили протокол за «Мелкое хулиганство».

Материалы административных дел направили для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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