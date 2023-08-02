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В Кореновске задержали хулиганов, кидавших петарды под ноги пенсионеру

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-korenovske-zaderzhali-huliganov-kidavshih-petardy-pod-nogi-pensioneru
В Кореновске задержали хулиганов, кидавших петарды под ноги пенсионеру

Накануне в соцсетях появились видеоролики, на которых компания молодых людей грубо нарушала общественный порядок.

Сначала они катали девушку на капоте в пешеходной зоне в центре Кореновска. После этого кинули петарду под ноги пожилому мужчине, который гулял с собакой.

Полицейские установили личности хулиганов и задержали их. Ими оказались местные жители 18 и 19 лет. На водителя автомобиля составили три административных протокола. На парня, кидавшегося петардами в людей, составили протокол за «Мелкое хулиганство».

Материалы административных дел направили для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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