В Краснодаре задержали хулигана, распылившего «перцовку» в водителя трамвая

Инцидент произошел 21 июля около 18:00 на конечной остановке на улице Тюляева в трамвае № 10.

За несколько остановок до конечной в трамвай вошли двое мужчин с пивом, которое они распивали в вагоне. Позже один из них вернулся, подошел к открытой первой двери вагона и распылил газовый баллончик в кабину водителя.

Полицейские установили личность хулигана. Им оказался 33-летний местный житель. Ранее его уже неоднократно привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Нарушителя и мужчину, находившегося вместе с ним в момент нарушения общественного порядка в трамвае, задержали в гараже. С ними проводят процессуальные действия. По результатам проверки примут законное решение, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в момент инцидента в трамвае других пассажиров не было. Водитель отказался от вызова скорой помощи.