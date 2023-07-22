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Пьяный пассажир распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-passazhir-raspylil-gazovyj-ballonchik-v-litso-voditelyu-tramvaya-v-krasnodare
Пьяный пассажир распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая в Краснодаре
Фото "Кубань 24"

Инцидент произошел 21 июля около 18:00 на конечной остановке на улице Тюляева в трамвае № 10.

За несколько остановок до конечной в трамвай вошли двое мужчин с пивом, которое они распивали в вагоне. На улице Тюляева пассажиры покинули трамвай, но после один из них вернулся, подошел к открытой первой двери вагона и распылил газовый баллончик в кабину водителя.

После этого мужчина скрылся.

Сообщается, что в момент инцидента других пассажиров в трамвае не было, а водитель отказался от вызова скорой помощи. На место вызвали полицию, проводится проверка.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по телефону 8 (861) 262-51-15, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ» в Telegram.

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