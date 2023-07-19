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Пассажир автобуса напал на женщину из-за просьбы отойти в Сочи, его ищет полиция

Происшествия
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Пассажир автобуса напал на женщину из-за просьбы отойти в Сочи, его ищет полиция
Фото пресс-службы УВД по Сочи

Инцидент произошел 18 июля в одном из автобусов в городе-курорте.

По словам очевидцев, сидящая пассажирка попросила мужчину отойти, потом оттолкнула рукой. В ответ он схватил женщину за руки, ударил по лицу и потребовал ее выйти из автобуса.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что агрессивного мужчину пытаются увести от пассажирки, но тот крепко взял ее за запястья и угрожает выгнать из автобуса.

«В конфликте в автобусе разбирается полиция. Материал зарегистрирован, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности нарушителя. Его действиям будет дана правовая оценка», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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