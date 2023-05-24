Выстрелил из ракетницы: участников драки со стрельбой на автобусной остановке задержали в Сочи

В дежурную часть в ночь на 23 мая позвонили очевидцы и сообщили, что на автобусной остановке несколько мужчин устроили драку.

На место прибыл наряд ППС и скорая помощь. Оказалось, что в результате потасовки один из участников выстрелил в сторону оппонентов из аэрозольного пиротехнического пистолета и ранил приезжего из Кемеровской области.

Стрелявшего из ракетницы и еще двоих участников конфликта задержали и доставили в отдел. В отношении стрелявшего из ракетницы возбудили уголовное дело. Также в его действиях и действиях еще двоих участников усматриваются признаки хулиганства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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