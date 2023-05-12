Мужчина расстрелял прохожего из травматического пистолета в Сочи

Сообщение о потасовке и выстрелах на улице Кирова поступило в полицию Адлерского района днем 12 мая.

Правоохранители прибыли на место и установили, что двое мужчин поссорились, в ходе потасовки один из них несколько раз выстрелил в оппонента из пистолета и уехал на автомобиле Nissan.

Всем патрульным нарядам передали ориентировку на розыск иномарки. Ее обнаружили спустя несколько часов на одной из улиц в Лазаревском районе. Из салона автомобиля правоохранители изъяли пистолет, из которого предположительно стрелял нападавший.

Полицейские в ходе розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали 28-летнего приезжего на одной из улиц Адлера. Мужчина имеет разрешение на ношение травматического пистолета.

Пострадавшему, 26-летнему местному жителю, потребовалась помощь врачей. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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