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Неизвестный открыл стрельбу по автомобилю на парковке в Краснодаре из-за гудков

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnyj-otkryl-strelbu-po-avtomobilyu-na-parkovke-v-krasnodare-iz-za-gudkov
Видео t.me/typodar

Инцидент произошел в ночь на 12 мая на платной парковке на улице Дзержинского возле ТРЦ «Красная Площадь».

Мужчина рассказал в соцсетях, что находясь на парковке, он дважды нажал на автомобильный сигнал. Примерно через 10 секунд по его автомобилю выстрелили из находящегося неподалеку многоэтажного дома. По его словам, такие случаи на этой парковки происходят уже не в первый раз. Информацией о стрельбе заинтересовались в полиции.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, — рассказала врио начальника пресс-службы УМВД Краснодара Алена Вознюк.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в результате стрельбы автомобиль на парковке получил повреждения в виде вмятин.

Читайте также: неизвестные расстреляли бродячую собаку в Краснодаре. Инцидент произошел днем 1 мая на улице Кирпильской в районе Западного обхода.

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