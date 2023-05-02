Неизвестные расстреляли бродячую собаку в Краснодаре

Инцидент произошел днем 1 мая на улице Кирпильской в районе Западного обхода.

Местные жители рассказали в соцсетях, что трое неизвестных молодых людей стреляли по собакам на улице. Одну из них они ранили. Неравнодушные люди отвезли животное в ветеринарную клинику и обратились в полицию.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливают личности предполагаемых злоумышленников и мотивы их действий», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД Краснодара.

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