Полиция проверит информацию о велосипедисте, напавшем на собаку в центре Краснодара

Инцидент произошел 6 апреля в 21:30 в переулке Сквозном в районе Тургеневского моста. В его обстоятельствах разбираются правоохранители.

В соцсетях опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, что пожилой мужчина на велосипеде остановился и начал кидать камни в собаку. Затем он загнал животное в угол, а затем вынес собаку за шею и увез в неизвестном направлении. Некоторые пользователи предположили, что велосипедист убил собаку.

«На основании выявленной в сети Интернет информации о возможном факте жестокого обращения с животными в настоящее время сотрудниками краснодарской полиции инициативно проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, личности мужчины и мотивов его действий», — рассказал начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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