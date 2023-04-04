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Агрессивный мужчина скинул собаку в море на набережной в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/agressivnyj-muzhchina-skinul-sobaku-v-more-na-naberezhnoj-v-sochi
Агрессивный мужчина скинул собаку в море на набережной в Сочи
Кадр из видео t.me/sochi_today

Это произошло 4 апреля возле пляжа «Маяк». К счастью, в результате инцидента животное не пострадало.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что агрессивный мужчина скинул бродячую собаку в море из-за того, что она рычала на набережной на другого пса. Оказавшись в воде, собака пыталась выбраться на берег и отчаянно гребла лапами. Но выбраться на сушу самостоятельно у нее не было шансов. Животное могло утонуть.

Собаку в море заметили люди на набережной. Они пытались достать ее руками с берега, но у них ничего не получилось. Один из неравнодушных очевидцев разделся и прыгнул в море, что спасти животное. Он взял пса на руки и передал его людям на берегу.

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