Агрессивный мужчина скинул собаку в море на набережной в Сочи
Происшествия
04.04.2023 17:48
Это произошло 4 апреля возле пляжа «Маяк». К счастью, в результате инцидента животное не пострадало.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что агрессивный мужчина скинул бродячую собаку в море из-за того, что она рычала на набережной на другого пса. Оказавшись в воде, собака пыталась выбраться на берег и отчаянно гребла лапами. Но выбраться на сушу самостоятельно у нее не было шансов. Животное могло утонуть.
Собаку в море заметили люди на набережной. Они пытались достать ее руками с берега, но у них ничего не получилось. Один из неравнодушных очевидцев разделся и прыгнул в море, что спасти животное. Он взял пса на руки и передал его людям на берегу.
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