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В Новороссийске собаку удавкой вытащили из септика

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-sobaku-udavkoj-vytashhili-iz-septika
В Новороссийске собаку удавкой вытащили из септика
Фото t.me/alekseioderov

В службу спасения Новороссийска обратилась хозяйка собаки. Она рассказала, что животное упало в септик, а достать его самостоятельно не получается.

Спасатели незамедлительно прибыли на место. Вместе с хозяином они вытащили пса из септика при помощи удавки.

«С псом все хорошо… Вот такая у нас работа!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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