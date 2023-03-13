В Новороссийске собаку удавкой вытащили из септика

В службу спасения Новороссийска обратилась хозяйка собаки. Она рассказала, что животное упало в септик, а достать его самостоятельно не получается.

Спасатели незамедлительно прибыли на место. Вместе с хозяином они вытащили пса из септика при помощи удавки.

«С псом все хорошо… Вот такая у нас работа!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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