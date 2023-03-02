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В Новороссийске спасатели бензорезом выпилили решетку ливневки, чтобы достать кошку

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasateli-benzorezom-vypilili-reshetku-livnevki-chtoby-dostat-koshku
В Новороссийске спасатели бензорезом выпилили решетку ливневки, чтобы достать кошку
Фото t.me/alekseioderov

В службу спасения Новороссийска обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее кошка залезла в ливневку и не может выбраться.

Спасатели бензорезом отпилили часть решетки и приманили животное кошачьим кормом. Они вытащили кошку из ливневки и вернули хозяйке.

«Хозяйка рада, решетку сделали… Март, начало», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этот же день спасателям пришлось снять плитку в ванной комнате пенсионерки, чтобы достать застрявшего под ванной кота.

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