В Новороссийске спасатели сняли плитку, чтобы достать застрявшего под ванной кота
Происшествия
02.03.2023 20:25
В службу спасения Новороссийска обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что ее кот забрался под ванну и застрял. Самостоятельно вытащить животное пенсионерка не смогла.
Спасатели незамедлительно прибыли на место. Чтобы освободить кота пришлось с помощью слесарных инструментов снять плитку в ванной.
« К сожалению кот не смог объяснить как туда попал и зачем. Хозяйка довольна, долго благодарила спасателей… Март пришел, коты на стреме!», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Читайте также: спасатели два часа ловили сбежавшего страуса в горах Новороссийска.
Популярные новости
- В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
- Каждый год ездил на дерби в Турцию — тренер Шалимов рассказал о Галицком до создания ФК «Краснодар»
- До 12 часов ограничат время работы таксистов в России
- СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
- В России предложили изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах
- Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей