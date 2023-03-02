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В Новороссийске спасатели сняли плитку, чтобы достать застрявшего под ванной кота

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-spasateli-snyali-plitku-chtoby-dostat-zastryavshego-pod-vannoj-kota
В Новороссийске спасатели сняли плитку, чтобы достать застрявшего под ванной кота
Фото t.me/alekseioderov

В службу спасения Новороссийска обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что ее кот забрался под ванну и застрял. Самостоятельно вытащить животное пенсионерка не смогла.

Спасатели незамедлительно прибыли на место. Чтобы освободить кота пришлось с помощью слесарных инструментов снять плитку в ванной.

« К сожалению кот не смог объяснить как туда попал и зачем. Хозяйка довольна, долго благодарила спасателей… Март пришел, коты на стреме!», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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