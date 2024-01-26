Приезжий из Адыгеи рассказал, почему убил девушку и ее дочь в Краснодаре

Убийство женщины и ребенка произошло вечером 23 января на улице Заполярной в районе Западного обхода краевого центра.

Чтобы скрыть факт убийства 2-летней девочки, 27-летний житель Адыгеи вывез тело ребенка в поле и оставил на открытом участке местности в поселке Афипском. На следующий день мужчина вернулся на место убийства , где оставалось тело матери, и устроил поджог, чтобы скрыть следы преступления.

Личность злоумышленника установили. Он рассказал следствию, что совершил убийство в результате внезапно возникшей неприязни. Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27-летний житель Адыгеи приехал к 28-летней женщине, с которой у него ранее были близкие отношения. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина задушил женщину. После этого он аналогичным способом убил ее 2-летнюю дочь.