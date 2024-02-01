Мотивом убийства женщины и ее 2-летней дочери на Кубани могла стать ревность

СМИ сообщили о возможном мотиве жестокой расправы жителя Адыгеи над экс-возлюбленной и ее двухлетней дочерью.

Убийца мог расправиться со своей бывшей возлюбленной и ее двухлетней дочерью из-за ревности. По словам сестры, незадолго до убийства пара возобновила отношения.

«На тот момент мы уже узнали, что они были снова в отношениях. То есть они возобновили их буквально в последние полтора месяца. Но мы не знали об этом, потому что мы с мамой были против. Общаться насчет ребенка — это одно, а возобновлять роман — это совершенно другое. Поэтому этим она с нами не поделилась, но рассказала двум подружкам, с которыми постоянно общалась. И они мне это сообщили уже после смерти, когда я не понимала, что могло стать причиной их конфликта», — рассказала сестра убитой.

По ее словам, у сестры с ее возлюбленным часто происходили конфликты на почве ревности, пишет «360» со ссылкой на портал «Страсти».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», убийство женщины и ребенка произошло вечером 23 января на улице Заполярной в районе Западного обхода краевого центра. 27-летний житель Адыгеи приехал к 28-летней женщине, с которой у него ранее были близкие отношения. Между ними произошел конфликт, во время которого мужчина задушил женщину. После этого он аналогичным способом убил ее 2-летнюю дочь.

Чтобы скрыть факт убийства 2-летней девочки, 27-летний житель Адыгеи вывез тело ребенка в поле и оставил на открытом участке местности в поселке Афипском. На следующий день мужчина вернулся на место убийства , где оставалось тело матери, и устроил поджог, чтобы скрыть следы преступления.