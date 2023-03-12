СМИ: хоккеиста «Сочи» подозревают в убийстве

Убийство произошло в Подмосковье. Известно, что компания молодых людей отдыхала в кафе. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате чего один из парней получил смертельный удар ножом.

По данным СМИ, в компании гулял игрок ХК «Сочи», сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова — Артем Иванюженков. По словам очевидцев, именно он нанес парню смертельное ранение после чего скрылся, пишут «Известия».

Известно, что жертве не более 24 лет. Парень скончался на месте от потери крови, получив удар ножом в сердце.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, допрашиваются свидетели и участники драки.

Ранее Артем Иванюженков уже попадал в поле внимания правоохранителей. В 2020 году писали, что он на своем BMW X6 насмерть сбил велосипедиста в Подольске.

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