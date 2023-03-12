СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье

Нападающий ХК «Сочи» Артем Иванюженков не был участником конфликта в подмосковном кафе, закончившегося поножовщиной и смертью 24-летнего парня. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Информация о задержании хоккеиста и сына депутата Госдумы — Артема Иванюженкова не соответствует действительности. Более того, его вообще не было на месте преступления, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области Ольгу Врадий.

«Информация, распространенная Telegram-каналом о хоккеисте, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет», — заявила Врадий.

Представитель подмосковного следкома добавила, что хоккеист сейчас находится на сборах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ сообщили о том, что хоккеиста «Сочи» подозревают в убийстве. Якобы он стал участником драки с поножовщиной и нанес смертельный удар оппоненту.