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Мужчине грозит до 15 лет колонии за убийство коллеги ножом в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchine-grozit-do-15-let-kolonii-za-ubijstvo-kollegi-nozhom-v-krasnodare
Мужчине грозит до 15 лет колонии за убийство коллеги ножом в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в ночь на 18 ноября прошлого года в одном из домов на улице Одесской.

По версии следствия, 41-летний житель Туапсинского района снимал комнату по соседству с 36-летний коллегой из Брюховецкого района. В тот вечер мужчина зашел к коллеге и увидел, что он пьян. Утром они должны были вместе выйти на работу, поэтому между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина дважды ударил коллегу руками по голове, а затем схватил нож и ударил им в бедро, повредив артерию. От полученных травм его коллега скончался на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Злоумышленник попытался скрыться от правоохранителей, но его задержали 23 ноября. Кроме того, стало известно, что он в 2019 году был осужден в Туапсе за управление автомобилем в нетрезвом виде. В ноябре 2021 года его повторно задержали за управлением машиной в состоянии опьянения.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела. Жителя Туапсинского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. За это преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В ближайшие время мужчина предстанет перед судом. На время следствия он находился под стражей. Эту меру пресечения продлили на время рассмотрения дела судом.

Читайте также: мужчина убил пьяного рабочего палкой во время драки в Краснодаре. Преступление произошло днем 21 января в одном из кафе на бульваре Клары Лучко в Юбилейном микрорайоне.

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