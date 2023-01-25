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Мужчина убил пьяного рабочего палкой во время драки в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-ubil-pyanogo-rabochego-palkoj-vo-vremya-draki-v-krasnodare
Мужчина убил пьяного рабочего палкой во время драки в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло днем 21 января в одном из кафе на бульваре Клары Лучко в Юбилейном микрорайоне.

По версии следствия, 41-летний местный житель в тот день приехал в кафе, чтобы проверить выполненную работу. Он увидел, что подсобные рабочие пьяны, и начал их ругать. Между мужчинами началась ссоры. Двое рабочих схватили металлические пруты и начали бить мужчину. В ответ на это он взял деревянный брус и ударил им 37-летнего рабочего по голове, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Ему оказывали всю необходимую медицинскую помощь, однако он скончался в больнице через несколько дней.

На местного жителя завели уголовное дело. Его подозревают в причинении телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится под домашним арестом. За это преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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