Мужчина убил пьяного рабочего палкой во время драки в Краснодаре
Преступление произошло днем 21 января в одном из кафе на бульваре Клары Лучко в Юбилейном микрорайоне.
По версии следствия, 41-летний местный житель в тот день приехал в кафе, чтобы проверить выполненную работу. Он увидел, что подсобные рабочие пьяны, и начал их ругать. Между мужчинами началась ссоры. Двое рабочих схватили металлические пруты и начали бить мужчину. В ответ на это он взял деревянный брус и ударил им 37-летнего рабочего по голове, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Ему оказывали всю необходимую медицинскую помощь, однако он скончался в больнице через несколько дней.
На местного жителя завели уголовное дело. Его подозревают в причинении телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится под домашним арестом. За это преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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