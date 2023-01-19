Житель Адыгеи из ревности забил жену до смерти и сбросил труп в реку
Убийство произошло в ноябре 2022 года в поселке Каменномостском Майкопского района.
По данным следствия, 50-летний местный житель и его жена находились в своем доме. Они поссорились на почве ревности, и мужчина жестоко избил супругу. От полученных травм женщина скончалась, а ее муж решил спрятать тело. На своей «Газели» он вывез труп на берег реки Белой и сбросил его в русло. Родственникам сообщил, что жена исчезла. Тело на берегу реки на следующий день обнаружили местные жители.
Личность подозреваемого правоохранителям удалось установить в кратчайшие сроки. На мужчину завели уголовное дело. Под давлением улик злоумышленник во всем признался. Одним из доказательств стали записи с камер видеонаблюдения, на которые попал его автомобиль, направлявшийся к реке. Подозреваемого заключили под стражу.
В ходе следствия мужчина подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего и показал место, куда выбросил труп. В настоящее время дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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