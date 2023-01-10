В Адыгее мужчина во время застолья заколол друга ножом
Происшествия
10.01.2023 13:22
Убийство произошло днем 7 января. Подозреваемого задержали на месте преступления.
По данным следствия, 47-летний житель Красногвардейского района вместе со своим знакомым пришел в гости к семейной паре. Компания распивала спиртное. Во время застолья мужчины поссорились. Конфликт перерос в драку, в ходе которой фигурант ударил оппонента в грудь складным ножом, убив его.
Подозреваемого задержали прибывшие на место полицейские. Мужчина был заключен под стражу. В ходе допроса он во всем признался. На подозреваемого завели уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.
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