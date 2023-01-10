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В Адыгее мужчина во время застолья заколол друга ножом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-muzhchina-vo-vremya-zastolya-zakolol-druga-nozhom
В Адыгее мужчина во время застолья заколол друга ножом
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Убийство произошло днем 7 января. Подозреваемого задержали на месте преступления.

По данным следствия, 47-летний житель Красногвардейского района вместе со своим знакомым пришел в гости к семейной паре. Компания распивала спиртное. Во время застолья мужчины поссорились. Конфликт перерос в драку, в ходе которой фигурант ударил оппонента в грудь складным ножом, убив его.

Подозреваемого задержали прибывшие на место полицейские. Мужчина был заключен под стражу. В ходе допроса он во всем признался. На подозреваемого завели уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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