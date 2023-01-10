В Адыгее мужчина во время застолья заколол друга ножом

Убийство произошло днем 7 января. Подозреваемого задержали на месте преступления.

По данным следствия, 47-летний житель Красногвардейского района вместе со своим знакомым пришел в гости к семейной паре. Компания распивала спиртное. Во время застолья мужчины поссорились. Конфликт перерос в драку, в ходе которой фигурант ударил оппонента в грудь складным ножом, убив его.

Подозреваемого задержали прибывшие на место полицейские. Мужчина был заключен под стражу. В ходе допроса он во всем признался. На подозреваемого завели уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Читайте также: женщина зарезала свою мать во время праздничного застолья в Усть-Лабинском районе.