Женщина зарезала свою мать во время праздничного застолья в Усть-Лабинском районе

Преступление произошло в одном из частных домов в станице Воронежской в ночь на 2 января.

В доме обнаружили труп 62-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержали ее 43-летнюю дочь. Предварительно, причиной преступления стала ссора во время праздничного застолья.

По данным источника, погибшая женщина ранее отбыла срок в колонии за убийство мужа — отца своей дочери. Она освободилась несколько лет назад, сообщает «Усть-Лабинск Инфо».

Читайте также: на 8 лет посадили 50-летнего мужчину, зарезавшего собутыльника во время пьяной ссоры на Кубани. Убийство произошло утром 16 сентября этого года в одном из домов на улице Степной в станице Кирпильской Усть-Лабинского района.