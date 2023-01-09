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Женщина зарезала свою мать во время праздничного застолья в Усть-Лабинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-zarezala-svoyu-mat-vo-vremya-prazdnichnogo-zastolya-v-ust-labinskom-rajone
Женщина зарезала свою мать во время праздничного застолья в Усть-Лабинском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в одном из частных домов в станице Воронежской в ночь на 2 января.

В доме обнаружили труп 62-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержали ее 43-летнюю дочь. Предварительно, причиной преступления стала ссора во время праздничного застолья.

По данным источника, погибшая женщина ранее отбыла срок в колонии за убийство мужа — отца своей дочери. Она освободилась несколько лет назад, сообщает «Усть-Лабинск Инфо».

Читайте также: на 8 лет посадили 50-летнего мужчину, зарезавшего собутыльника во время пьяной ссоры на Кубани. Убийство произошло утром 16 сентября этого года в одном из домов на улице Степной в станице Кирпильской Усть-Лабинского района.

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