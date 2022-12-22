Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На 8 лет посадили 50-летнего мужчину, зарезавшего собутыльника во время пьяной ссоры на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-8-let-posadili-50-letnego-muzhchinu-zarezavshego-sobutylnika-vo-vremya-pyanoj-ssory-na-kubani
На 8 лет посадили 50-летнего мужчину, зарезавшего собутыльника во время пьяной ссоры на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло утром 16 сентября этого года в одном из домов на улице Степной в станице Кирпильской Усть-Лабинского района. В декабре суд вынес по делу приговор.

По данным следствия, 50-летний мужчина выпивал вместе с 45-летним приятелем. Под утро между мужчинами произошел конфликт на почве личной неприязни. Злоумышленник взял кухонный нож и ударил оппонента в сердце. От полученного ранения пострадавший умер на месте.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Обвиняемый пришел с явкой с повинной. В суде он раскаялся в своем поступке. Усть-Лабинский районный суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: ударил кувалдой по голове и закопал в поле — убийством закончилась сделка по продаже машины в Краснодаре.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях