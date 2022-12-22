На 8 лет посадили 50-летнего мужчину, зарезавшего собутыльника во время пьяной ссоры на Кубани

Убийство произошло утром 16 сентября этого года в одном из домов на улице Степной в станице Кирпильской Усть-Лабинского района. В декабре суд вынес по делу приговор.

По данным следствия, 50-летний мужчина выпивал вместе с 45-летним приятелем. Под утро между мужчинами произошел конфликт на почве личной неприязни. Злоумышленник взял кухонный нож и ударил оппонента в сердце. От полученного ранения пострадавший умер на месте.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Обвиняемый пришел с явкой с повинной. В суде он раскаялся в своем поступке. Усть-Лабинский районный суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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