Ударил кувалдой по голове и закопал в поле: убийством закончилась сделка по продаже машины в Краснодаре
Преступление произошло 11 декабря в Краснодаре. Погибшего несколько дней искали родственники: он уехал продавать машину и не вернулся.
По данным следствия, 44-летний житель Краснодара решил похитить машину и продать ее. Он нашел объявление о продаже «Лада Гранта» в интернете, которое разместил 30-летний житель станицы Новотитаровской. Под предлогом покупки машины 11 декабря покупатель попросил продавца приехать к нему домой. Сделка происходила во дворе дома злоумышленника. Он дождался, пока продавец подписал и передал ему договор купли-продажи. Когда владелец машины отвернулся, покупатель ударил его по голове кувалдой.
От полученных травм пострадавший погиб на месте. Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник отвез тело в поле и там закопал. Он выбросил в разных местах лопату и телефоны мужчины. Знакомым погибшего, приехавшим его искать, он сказал, что купил машину, рассчитался с продавцом и отвез его домой. Сестра погибшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже.
Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщает СК России.
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