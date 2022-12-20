Ударил кувалдой по голове и закопал в поле: убийством закончилась сделка по продаже машины в Краснодаре

Преступление произошло 11 декабря в Краснодаре. Погибшего несколько дней искали родственники: он уехал продавать машину и не вернулся.

По данным следствия, 44-летний житель Краснодара решил похитить машину и продать ее. Он нашел объявление о продаже «Лада Гранта» в интернете, которое разместил 30-летний житель станицы Новотитаровской. Под предлогом покупки машины 11 декабря покупатель попросил продавца приехать к нему домой. Сделка происходила во дворе дома злоумышленника. Он дождался, пока продавец подписал и передал ему договор купли-продажи. Когда владелец машины отвернулся, покупатель ударил его по голове кувалдой.

От полученных травм пострадавший погиб на месте. Чтобы скрыть следы убийства, злоумышленник отвез тело в поле и там закопал. Он выбросил в разных местах лопату и телефоны мужчины. Знакомым погибшего, приехавшим его искать, он сказал, что купил машину, рассчитался с продавцом и отвез его домой. Сестра погибшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщает СК России.

Читайте также: неадекватный мужчина бегал с ножом и угрожал выбросить 3-летнюю дочь из окна многоэтажки в Краснодаре.