Неадекватный мужчина с ножом и молотком бился головой о двери соседей в Краснодаре

Инцидент произошел вечером 19 декабря в многоквартирном доме на улице Жлобы, 139.

В полицию Краснодара сообщили, что в жилом доме на восьмом этаже мужчина ведет себя неадекватно: бегает по лестничной площадке, нарушает общественный порядок, бьется головой об входные двери соседей, пристает к людям. В его руках в тот момент были молоток и нож.

Мужчина периодически брал на руки свою несовершеннолетнюю дочку. Очевидцы и охранники задержали его и передали прибывшим полицейским.

Нарушителем оказался 32-летний житель Ростовской области, снимающий квартиру в этом доме вместе со своей 3-летней дочкой. Они живут там около 1,5 месяцев.

Мать девочки никто из соседей не видел. У мужчины были признаки опьянения, однако он отказался проходить медосвидетельствование. В связи с этим на него составили административный протокол. При этом были достаточные основания полагать, что он ранее употребил наркотики или психотропное вещество без рецепта врача. За это нарушение ему грозит штраф до 5 тыс. рублей или до 15 суток административного ареста.

На нарушителя составили еще один административный протокол за мелкое хулиганство. За это ему грозит до 15 суток административного ареста.

Задержанного мужчину доставили в отдел полиции. Его дочку передали в детскую больницу.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливается личность матери несовершеннолетней. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.