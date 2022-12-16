Неадекватный мужчина с ножом и электрошокером залез на козырек многоэтажки в Сочи

Инцидент произошел 12 декабря около 20:45 на одном из верхних этажей многоэтажки на улице Возрождения в микрорайоне Бытха.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, мужчина разгуливал по козырьку с порезанными руками и электрошокером. Местные жители предположили, что мужчина сильно пьян.

«У него был нож и электрошокер, сначала он порезал себе руки, а потом пошел гулять по козырькам. Залез в разбитое окно, там его полиция и скрутила», — написали в соцсетях очевидцы.

«В УВД по Сочи поступило сообщение о том, что во время бытового конфликта мужчина повредил имущество многоэтажного дома и вышел на козырек, где ходил с элетрошокером и наносил себе повреждения ножом. Полицейские прибыли на место, личность нарушителя порядка установили — это 42-летний местный житель. Увидев полицейских, хулиган начал проявлять агрессию и угрожать», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали, после этого его передали врачам скорой помощи. По данному факту проводится проверка.

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