Угрожал пистолетом: пьяный хулиган направлял оружие на прохожих, подростков и женщину с ребенком в Краснодарском крае
Происшествия
12.12.2022 11:34
В Тимашевском районе в суд направили дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в хулиганстве с применением оружия.
По версии следствия, вечером 13 августа этого года на участке трассы около хутора Незаймановского пьяный мужчина устроил дебош. Он вытащил травматический пистолет и направил его в сторону двоих местных жителей, а затем — на двоих детей и на женщину с маленьким ребенком. После этого злоумышленник один раз выстрелил вверх, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбудили уголовное дело. Во время расследования обвиняемый вину в преступлении признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело прокуратура направила в суд. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.
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