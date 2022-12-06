Житель Кубани незаконно купил газовый пистолет и переделал его в боевой

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими в Красноармейском районе.

Правоохранители получили информацию о том, что 54-летний житель станицы Старонижестеблиевской может хранить дома оружие и боеприпасы. При проверке информация подтвердилась. У мужчины в доме нашли газовый пистолет, переделанный в боевой, а также патроны к нему. По предварительным данным, оружие мужчина купил у неизвестного следствию продавца. Правонарушитель сам переделал газовый пистолет в огнестрельное оружие.

Возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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