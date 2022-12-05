Житель Кубани 10 лет хранил пистолет, патроны и части револьвера времен войны
Происшествия
05.12.2022 10:58
Оружие и боеприпасы полицейские обнаружили в ходе обыска в одной из комнат в доме 41-летнего жителя Староминского района. Теперь мужчине грозит до четырех лет колонии.
Среди изъятого — пистолет, винтовочные патроны, непригодные для стрельбы, а также ствол и рамка с барабаном револьвера калибра 9 мм времен Великой Отечественной войны.
Выяснилось, что оружие и боеприпасы местный житель нашел в лесополосе у железной дороги более 10 лет назад и решил оставить себе.
На него завели уголовное дело. Расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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