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Житель Кубани 10 лет хранил пистолет, патроны и части револьвера времен войны

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-kubani-10-let-hranil-pistolet-patrony-i-chasti-revolvera-vremen-vojny
Житель Кубани 10 лет хранил пистолет, патроны и части револьвера времен войны
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Оружие и боеприпасы полицейские обнаружили в ходе обыска в одной из комнат в доме 41-летнего жителя Староминского района. Теперь мужчине грозит до четырех лет колонии.

Среди изъятого — пистолет, винтовочные патроны, непригодные для стрельбы, а также ствол и рамка с барабаном револьвера калибра 9 мм времен Великой Отечественной войны.

Выяснилось, что оружие и боеприпасы местный житель нашел в лесополосе у железной дороги более 10 лет назад и решил оставить себе.

На него завели уголовное дело. Расследование завершили, дело передали в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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