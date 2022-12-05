Арсенал из леса: в Горячем Ключе у коллекционера изъяли незаконное оружие и боеприпасы

Огнестрельное оружие и боеприпасы у местного жителя обнаружили полицейские Горячего Ключа совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю.

В хозпостройке подозреваемого нашли три ружья, четыре винтовки и два карабина. Кроме того, там же обнаружили более 180 гильз, пуль и патронов различного калибра.

Экспертиза подтвердила, что найденное является огнестрельным оружием и боеприпасами, которые пригодны для стрельбы. Подозреваемый рассказал, что оружие и патроны находил в лесу, реставрировал и хранил в своей коллекции.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время полицейские устанавливают иные факты его противоправной деятельности. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае у местного жителя изъяли ружье и почти 1 кг пороха.