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Арсенал из леса: в Горячем Ключе у коллекционера изъяли незаконное оружие и боеприпасы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/arsenal-iz-lesa-v-goryachem-klyuche-u-kollektsionera-izyali-nezakonnoe-oruzhie-i-boepripasy
Арсенал из леса: в Горячем Ключе у коллекционера изъяли незаконное оружие и боеприпасы
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Огнестрельное оружие и боеприпасы у местного жителя обнаружили полицейские Горячего Ключа совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю.

В хозпостройке подозреваемого нашли три ружья, четыре винтовки и два карабина. Кроме того, там же обнаружили более 180 гильз, пуль и патронов различного калибра.

Экспертиза подтвердила, что найденное является огнестрельным оружием и боеприпасами, которые пригодны для стрельбы. Подозреваемый рассказал, что оружие и патроны находил в лесу, реставрировал и хранил в своей коллекции.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время полицейские устанавливают иные факты его противоправной деятельности. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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