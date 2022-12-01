В Краснодарском крае у местного жителя изъяли ружье и почти 1 кг пороха

Преступление выявили сотрудники полиции в Апшеронском районе. В ноябре уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов направили в суд.

По данным следствия, в сарае у 66-летнего местного жителя полицейские нашли обрез охотничьего ружья и пакеты с порохом общим весом около 900 г. Экспертиза установила, что оружие пригодно для производства выстрелов. Злоумышленник сам переделал охотничье ружье в обрез.

Возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Расследование завершили, материалы передали в суд. Пенсионеру грозит до 8 лет лишения свободы.

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