В Краснодарском крае у местного жителя изъяли ружье и почти 1 кг пороха
Происшествия
01.12.2022 12:36
Преступление выявили сотрудники полиции в Апшеронском районе. В ноябре уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов направили в суд.
По данным следствия, в сарае у 66-летнего местного жителя полицейские нашли обрез охотничьего ружья и пакеты с порохом общим весом около 900 г. Экспертиза установила, что оружие пригодно для производства выстрелов. Злоумышленник сам переделал охотничье ружье в обрез.
Возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Расследование завершили, материалы передали в суд. Пенсионеру грозит до 8 лет лишения свободы.
Читайте также: в Армавире мужчина производил оружие и боеприпасы в подпольной мастерской.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас
- Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
- Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
- В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов