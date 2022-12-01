Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае у местного жителя изъяли ружье и почти 1 кг пороха

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-u-mestnogo-zhitelya-izyali-ruzhe-i-pochti-1-kg-poroha
В Краснодарском крае у местного жителя изъяли ружье и почти 1 кг пороха
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление выявили сотрудники полиции в Апшеронском районе. В ноябре уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов направили в суд.

По данным следствия, в сарае у 66-летнего местного жителя полицейские нашли обрез охотничьего ружья и пакеты с порохом общим весом около 900 г. Экспертиза установила, что оружие пригодно для производства выстрелов. Злоумышленник сам переделал охотничье ружье в обрез.

Возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Расследование завершили, материалы передали в суд. Пенсионеру грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также: в Армавире мужчина производил оружие и боеприпасы в подпольной мастерской.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Непогода в Краснодарском крае: в предгорье в ближайшие дни ожидают минусовые температуры
Непогода в Краснодарском крае: в предгорье в ближайшие дни ожидают минусовые температуры
Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
  2. Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
  3. В Краснодарском крае за 11 суток реконструировали ж/д мост через реку Челбас
  4. Зима по расписанию: в Краснодарском крае с 3 декабря ожидаются снег, мороз и гололед
  5. Хуниор Алонсо вернется в ФК «Краснодар» по окончании аренды
  6. В Краснодарском крае до 100 тыс. рублей вырастет компенсация за газификацию домов
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях