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В Армавире мужчина производил оружие и боеприпасы в подпольной мастерской

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-armavire-zaderzhali-retsidivista-proizvodivshego-oruzhie-i-boepripasy
В Армавире мужчина производил оружие и боеприпасы в подпольной мастерской
Фото t.me/mediamvd

Мастерскую по производству оружия и боеприпасов 58-летний местный житель организовал в своем доме. Полицейские задержали мужчину.

Житель Армавира изготовил на заказ 120 боевых патронов калибра 9 мм. Месяц назад он за 70 тыс. рублей продал пригодный для стрельбы пистолет, переделанный из сигнального. При обыске в его доме нашли и изъяли светошумовые и боевые патроны.

«Следователем ОМВД России по Армавиру возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 и 223 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает «МВД Медиа».

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