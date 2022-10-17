В Краснодарском крае у местного жителя изъяли оружие и боеприпасы
Происшествия
17.10.2022 13:29
Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Оперативники установили, что один из жителей Кавказского района продал за 90 тыс. рублей несколько боеприпасов, а также автомат Калашникова. В его доме провели обыск. Оперативники нашли оружие, гранату и более 900 патронов различного калибра. Изъятое направили на экспертизу.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. Подозреваемого поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Новороссийске приезжему грозит 4 года за продажу штык-ножа от чехословацкого автомата.
Популярные новости
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- В Краснодаре пассажиры трамвая отодвинули припаркованный Cadillac, мешающий проезду
- В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины