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В Краснодарском крае у местного жителя изъяли оружие и боеприпасы

Происшествия
17.10.2022 13:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-u-mestnogo-zhitelya-izyali-oruzhie-i-boepripasy
В Краснодарском крае у местного жителя изъяли оружие и боеприпасы
Фото пресс-службы МВД РФ

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оперативники установили, что один из жителей Кавказского района продал за 90 тыс. рублей несколько боеприпасов, а также автомат Калашникова. В его доме провели обыск. Оперативники нашли оружие, гранату и более 900 патронов различного калибра. Изъятое направили на экспертизу.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия. Подозреваемого поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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