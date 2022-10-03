В Новороссийске приезжему грозит 4 года за продажу штык-ножа от чехословацкого автомата
Полицейские Новороссийска задержали 49-летнего приезжего из Липецкой области, подозреваемого в сбыте холодного оружия.
По оперативным данным, мужчина незаконно купил в Санкт-Петербурге у неизвестного продавца штык к автомату VZ образца 1958 года, произведенный на заводе в Чехословакии. Затем привез его для продажи в Новороссийск.
Злоумышленник нашел покупателя в интернете, встретился с ним на крытой парковке гипермаркета и продал ему штык-нож. Однако в роли «покупателя» выступал представитель правоохранительных органов, а сделка проходила под контролем полицейских.
Возбудили уголовное дело, подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Его отпустили до суда под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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