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Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/igrok-hk-sochi-artem-ivanyuzhenkov-zapisal-video-o-neprichastnosti-k-ubijstvu-v-podmoskove
Игрок ХК «Сочи» Артем Иванюженков записал видео о непричастности к убийству в Подмосковье
Кадр из видеообращения Артема Иванюженкова

Хоккеист находится в Сочи на сборах, где записал видеообращение, чтобы очистить свое имя. Он назвал сообщения о его причастности к убийству ложью и фейками.

Просмотрев видео, сомневаться в том, что Артем Иванюженков находится в Сочи, не приходится.

«Друзья, добрый день! Меня зовут Артем Иванюженков. По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте непроверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберется. Всем хорошего дня и привет из Сочи», — сказал хоккеист.

Тем временем, игрока поддержал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он сообщил о том, что реальный подозреваемый в убийстве парня в пьяной драке в кафе уже установлен и признал свою вину. Это 30-летний житель Подольска.

«Откуда изначально появилась информация о его [Артема Иванюженкова] причастности к преступлению — вопрос открытый. На месте моего коллеги [отца хоккеиста, депутата ГД Бориса Иванюженкова], я обратился бы в Генпрокуратуру и СКР с требованием разобраться в источнике и подоплеке этого фейка», — написал Хинштейн в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ сообщили о том, что хоккеиста «Сочи» подозревают в убийстве. Якобы он стал участником драки с поножовщиной и нанес смертельный удар оппоненту. Вскоре эту информацию опровергли в подмосковном следкоме, сообщив, что «хоккеистов там вообще не было».

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