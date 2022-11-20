СМИ: эпицентр взрыва газа в доме на Сахалине находился на первом этаже

Фото t.me/limarenko_official/

Взрыв бытового газа произошел 19 ноября в пятиэтажке в поселке Тымовское на Сахалине. По предварительным данным, эпицентр находился на первом этаже.

Об этом в экстренных службах сообщили 20 ноября.

«По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на первом этаже. После этого произошло обрушение конструкций сверху и начался пожар», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», взрыв бытового газа произошел 19 ноября в угловом подъезде многоквартирного дома в поселке Тымовском на улице Библиотечной, 6А на Сахалине. На данный момент подтверждена информация о девяти погибших, из них четверо — дети. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям погибших.