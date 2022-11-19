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Число погибших при взрыве газа в многоэтажке на Сахалине увеличилось до 9

Происшествия
19.11.2022 10:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-pri-vzryve-gaza-v-mnogoetazhke-na-sahaline-uvelichilos-do-9
Число погибших при взрыве газа в многоэтажке на Сахалине увеличилось до 9
Фото t.me/limarenko_official/

Взрыв бытового газа произошел 19 ноября в угловом подъезде многоквартирного дома в поселке Тымовском на улице Библиотечной, 6А.

«На данный момент подтверждена информация о 9 погибших, из них 4 — дети», — написал в Telegram губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По предварительным данным, под завалами еще остается один человек. Его поиски продолжаются.

Всего в подъезде жили 33 человека. Жильцам пострадавшей многоэтажки окажут материальную помощь. Сейчас некоторые из них находятся у своих родственников.

По оценке специалистов, три из четырех подъездов находятся в нормальном состоянии. Один подъезд на 15 квартир демонтируют. Людям предложат новое жилье.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту взрыва в 5-этажном жилом доме в Тымовском возбудили уголовное дело по двум статьям: причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

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