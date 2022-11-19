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На Сахалине при взрыве газа в многоэтажке погибли 8 человек

Происшествия
19.11.2022 09:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-sahaline-pri-vzryve-gaza-v-mnogoetazhke-pogibli-7-chelovek
На Сахалине при взрыве газа в многоэтажке погибли 8 человек
Фото t.me/limarenko_official/

Взрыв бытового газа произошел 19 ноября в угловом подъезде многоквартирного дома на улице Библиотечной, 6А.

При взрыве частичного обрушились перекрытия одного из подъездов. В результате происшествия погибли 8 человек, в том числе трое детей.

На месте трагедии работают все оперативные службы региона. Специалисты уже приступили к разбору завалов. На месте работают 59 человек и 13 единиц техники. В Тымовском ожидают прибытие авиаборта санавиации и вертолета МЧС России.

Причины взрывы выясняют. Известно, что этот жилой дом не был газифицирован.

Для жильцов пострадавшей многоэтажки организовали пункт временного размещения в местном Доме культуры. Там есть горячее питание, питьевая вода, спальные места.

Из материального резерва региона выделили световые башни для проведения работ по разбору завалов в темное время суток. На место выехала группа специалистов ля проведения экспертизы состояния дома после взрыва, сообщил в Telegram губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По факту взрыва в 5-этажном жилом доме в Тымовском возбудили уголовное дело по двум статьям: причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

На место происшествия выехали следователи-криминалисты. Правоохранители уточняют число погибших и пострадавших, сообщает пресс-служба СК РФ.

Читайте также: в Адыгее во время взрыва газа в частном доме погибла 82-летняя пенсионерка. ЧП произошло 14 ноября в частном доме в ауле Тахтамукай.

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