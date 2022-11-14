СК: в Адыгее во время взрыва газа в частном доме погибла 82-летняя пенсионерка

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Тахтамукайский межрайонный СО СКР по Республике Адыгея проводит доследственную проверку обстоятельств пожара 14 ноября в частном доме в ауле Тахтамукай.

По данным следствия, около 12:00 произошло возгорание частного дома. В результате пожара скончалась 82-летняя хозяйка дома. Причина ЧП устанавливается.

На месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о том, что в частном жилом доме ауле Тахтамукай произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим пожаром, поступило в МЧС 14 ноября в 12:23. Площадь возгорания составила 30 кв. м. Во время взрыва газа частично обрушилась стена дома. В МЧС сообщили о одном погибшем.