Под Краснодаром в частном доме взорвался газ, погиб один человек
Происшествия
14.11.2022 13:50
Сообщение о том, что в частном жилом доме ауле Тахтамукай в Адыгее произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим пожаром, поступило в МЧС 14 ноября в 12:23.
На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Огонь ликвидировали на площади 30 кв. м. Во время взрыва газа частично обрушилась стена дома. В результате погиб один человек.
На месте работали семь человек личного состава и две единицы техники, а также муниципальная аварийно-спасательная служба. Газовые службы отключили дом от газоснабжения. Причину происшествия устанавливают следственные органы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.
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