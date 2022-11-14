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Под Краснодаром в частном доме взорвался газ, погиб один человек

Происшествия
14.11.2022 13:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-v-chastnom-dome-vzorvalsya-gaz-pogib-1-chelovek
Под Краснодаром в частном доме взорвался газ, погиб один человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Адыгея

Сообщение о том, что в частном жилом доме ауле Тахтамукай в Адыгее произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим пожаром, поступило в МЧС 14 ноября в 12:23.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Огонь ликвидировали на площади 30 кв. м. Во время взрыва газа частично обрушилась стена дома. В результате погиб один человек.

На месте работали семь человек личного состава и две единицы техники, а также муниципальная аварийно-спасательная служба. Газовые службы отключили дом от газоснабжения. Причину происшествия устанавливают следственные органы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

Читайте также: в Краснодарском крае из-за хлопка газового баллона в частном доме пострадали 7 человек.

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