Кондратьев выразил соболезнования в связи со взрывом газа в многоэтажке на Сахалине
Взрыв бытового газа произошел 19 ноября в угловом подъезде многоквартирного дома в поселке Тымовском на улице Библиотечной, 6А.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил главе Сахалинской области Валерию Лимаренко телеграмму с соболезнованиями.
«От имени жителей Кубани приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское. Также хочу выразить сочувствие и поддержку всем пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления», — приводит текст телеграммы пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на Сахалине погибли 9 человек. Причины взрывы выясняют. Известно, что этот жилой дом не был газифицирован. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по двум статьям.
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