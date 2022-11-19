Кондратьев выразил соболезнования в связи со взрывом газа в многоэтажке на Сахалине

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Взрыв бытового газа произошел 19 ноября в угловом подъезде многоквартирного дома в поселке Тымовском на улице Библиотечной, 6А.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил главе Сахалинской области Валерию Лимаренко телеграмму с соболезнованиями.

«От имени жителей Кубани приношу глубокие соболезнования семьям и близким погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в поселке Тымовское. Также хочу выразить сочувствие и поддержку всем пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления», — приводит текст телеграммы пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на Сахалине погибли 9 человек. Причины взрывы выясняют. Известно, что этот жилой дом не был газифицирован. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по двум статьям.