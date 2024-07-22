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Следователя МВД заподозрили в помощи возможному убийце участника СВО в Армавире

Происшествия
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Следователя МВД заподозрили в помощи возможному убийце участника СВО в Армавире
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В ночь на 14 июля около одного из кафе на улице Ленина мужчина в ходе конфликта зарезал участника спецоперации.

Подозреваемого в преступлении объявили в розыск и нашли только спустя несколько дней в другом регионе. В связи с этим у следователей появились основания полагать, что подозреваемому помогли.

Так, по предварительным данным, сотрудник следственного отдела полиции по Армавиру не искал и не пытался задержать подозреваемого в особо тяжком преступлении, что позволило ему скрыться.

По факту возможной причастности сотрудника МВД к преступлению проводится проверка. По ее итогам примут процессуальное решение.

«При подтверждении вины сотрудника его уволят из органов внутренних дел, он понесет наказание по закону, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавшего в конфликте участника СВО госпитализировали, однако он скончался от нанесенного ранения. Нападавшего после розыска задержали в Ставрополе.

Кроме подозреваемого также задержали двоих его знакомых, которые, по версии следствия, помогли ему скрыться.

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